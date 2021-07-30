Рублев уступил Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

Российский теннисист Андрей Рублев завершил свое выступление на Уимблдоне.

В четвертьфинале соперником седьмой ракетки мира был сербский спортсмен Новак Джокович. Рублев уступил со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

Напомним, Джокович является действующим победителем Уимблдона. В полуфинале турнира сербу будет противостоять итальянец Янник Синнер.

Ранее мы сообщали, что Александрова проиграла Соболенко в четвертом круге Уимблдона.

Видео: YouTube / Wimbledon