Рыбакам в Ленобласти понадобилась помощь военных, чтобы вернуться на берег

Во Всеволожском районе рыбаки потеряли весла посреди озера.

29 июня дежурные службы МЧС передали в саперный полк Западного военного округа сигнал бедствия, полученный от рыбаков. Трое человек, потеряв весла, оказались в лодке на озере Ройка Всеволожского района. Ближе всего к незадачливым рыболовам оказались военные.

Командир полка принял решение об оказании помощи застрявшим вдали от берега людям. К ним были направлены военнослужащие водолазного подразделения на специальном плавательном средстве. Капитан Алексей Глодьев и старший сержант Евгений Батаев отбуксировали лодку с рыбаками к берегу и отчитались об успешной спасательной операции. Сообщается, что медицинская помощь рыбакам не потребовалась. Наградили ли рыбаки спасателей выловленной рыбой и при каких обстоятельствах трое человек утратили весла посреди озера, не уточняется.

Ранее пара на катамаране утопила весло и не могла вернуться не берег.

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