Неизвестный в медицинской маске обстрелял автомобиль пенсионера в Ломоносовском районе

Мужчина, который был в авто, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Неизвестный обстрелял машину на улице Немкова в поселке Мартышкино Ломоносовского района. Огнестрельные ранения получил пенсионер, который находился внутри. Об этом 30 июля сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Утром в понедельник, 29 июля, в полицию поступило сообщение о стрельбе. По словам очевидца, кто-то из леса не менее трех раз выстрелил в Volkswagen. Злоумышленник был одет в рыболовный костюм с удочкой за плечом, на лице у него была медицинская маска.

Наряд Росгвардии прибыл на место. В простреленном авто находился 70-летний водитель. У него обнаружили множественные ранения. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство".

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