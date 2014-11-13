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Рыбак из перевернувшейся лодки в Финском заливе смог доплыть до берега
Сегодня, 15:43
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Рыбак из перевернувшейся лодки в Финском заливе смог доплыть до берега

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Мужчина долгое время пробыл в воде.

Мужчина, перевернувшийся на лодке в Финском заливе, смог выплыть на берег. Историю спасения рассказала пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

30 июня около полуночи рогсвардейцам поступило сообщение о том, что в поселке Молодежное мужчина в нижнем белье пытается попасть в автомобиль "SsangYong". Как выяснилось, во время рыбалки его лодка перевернулась. Долгое время потерпевший находился в воде и пытался спасти свои вещи. Уже на берегу он обнаружил, что потерял ключи от машины. Там находятся его одежда и смартфон. 

На место вызвали бригаду скорой помощи. У гражданина были внешние признаки переохлаждения. Жителя Приморского района госпитализировали, а лодку эвакуировали. 

27 июня температура воды в Финском заливе была +20 градусов. 

Фото: Piter.tv

Теги: рыбак, спасение, финский залив
Категории: Лента новостей,

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