Вода в Финском заливе прогрелась до +25

Вода в Неве прогрелась до +20 градусов.

В Петербурге, по данным "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", вода в курортной зоне Финского залива прогрелась до +21..+25 градусов. Об этом в Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

Также, по данным 27 июня термометры показали в Неве +20 градусов.

Также в Петербурге в этом году впервые зафиксировали +30 градусов. Самое жаркое 27 июня было зафиксировано в 1940 году. Тогда воздух прогрелся до +32,2 градуса.

Фото: Piter.tv