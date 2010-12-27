В четверг, 19 сентября, стало известно о том, что рыба в России резко подорожала из-за снижения улова. Об этом свидетельствуют соответствующие данные Минсельхоза.
Оптовые цены на орбушу выросли на 30%, а кета в Центральной России подорожала на 47%. По словам экспертов, в рознице рыба также может подорожать.
Основная причина подорожания рыбы - небольшой улов в 2019 году. Напомним, что сезон добычи открывается 1 июня на Камчатке. Также рыбу добывают на Курилах и на Сахалине. В среднем рыбаки вылавливают 2,5–5 тыс. тысячи.
Ранее мы сообщали о том, что рыбаки из Петербурга поймали айфон в Неве.
Фото:pixabay
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