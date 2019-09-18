Рыбаки из Петербурга поймали айфон в Неве

В Петербурге братья увлеклись необычным хобби – магнитной рыбалкой. Марк и Артур Мордовцевы ловят в Неве не рыбу, а металлические предметы. О таком занятии узнали пару недель назад. И как оказалось оно не требует серьезных вложений.

Значит в наш комплект входит это сверхмощный вот такой двухсторонний магнит, сверхпрочная веревка, специальные перчатки. Вот мы крепим к магниту крепление и после этого завязываем морской узел, самый простой. Марк Мордовцев, магнитный рыбак

Братьям попадаются гильзы и монеты. Также ребята вылавливают мусор из рек и каналов Петербурга и собирают его в отдельный пакет. Однажды Артур и Марк поймали необычный предмет – телефон. Но чаще всего ребята находят советские, иностранные и российские монеты. Их они чистят и отдают на благое дело.

Иностранные монеты мы подарили коллекционеру, мимо мужчина проходил, он заинтересовался, и мы эти монетки ему подарили. Вот, а российские монеты, которые мы собираем, мы их очистили, помыли, либо отдаем бабушкам, которые торгуют зеленью, либо отдаем на благотворительность в детские дома. Марк Мордовцев, магнитный рыбак

Улов сегодняшней рыбалки – 450 рублей. За все время ребята насобирали около двух тысяч рублей. Любимое место – Петропавловская крепость, у зайца. За пару часов можно собрать 500 рублей. Артур Мордовцев:

Ну мы с братом соревнуемся, кто больше выловит из рек различных интересных штуковин, а так подумываем, возможно в будущем, собрать несколько таких магнитных рыбаков и устроить какое-то мероприятие, соревновательное, было бы весело.

Прохожие с интересом реагируют на увлечение братьев. И с удовольствием составляют им компанию в ловле предметов. Марк и Артур хотят популяризировать свое хобби.

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