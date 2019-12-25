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Рианчо уверен, что Семаку по силам возглавить ПСЖ
Сегодня, 18:20
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smirenny

Рианчо уверен, что Семаку по силам возглавить ПСЖ

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Помимо этого бывший тренер поделился мнением о перспективах российского специалиста в качестве наставника других клубов.

В четверг, 31 декабря, бывший тренер "Спартака" и "Рубина" Рауль Рианчо в интервью "Матч ТВ" оценил работу Сергея Семака. 

Рианчо отметил, что главный тренер "Зенита" – "великий футболист и большой тренер, завоевавший титулы с "Зенитом", а ещё прекрасный человек". Специалист отметил, что достижения Семака в Петербурге не очень ценят. 

Есть ощущение, что все думают: "Зенит" должен и так всех побеждать, легко становиться чемпионом России". Но РПЛ — конкурентная лига, в ней никому не бывает легко. Нужно высоко ценить то, что Семак делает для "Зенита" и российского футбола

сказал Рианчо. 

Бывший тренер "Спартака" уверен, что в этом сезоне РПЛ победит Семак. Кроме того, по мнению Рианчо, Семак может возглавить не только ПСЖ, но и другие клубы.

 

Стало известно расписание первых матчей "Зенита" в 2021 году.

Фото: Piter.TV

Теги: рианчо рауль, серегей семак, спартак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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