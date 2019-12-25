Стало известно расписание первых матчей 2021 года в Тинькофф РПЛ

Зенитовцы выйдут на поле против "Ростова" 27 февраля.

Вечером в среду, 30 декабря, пресс-служба петербургского футбольного клуба "Зенит" поделилась датами первых матчей 2021 года в Тинькофф РПЛ.

Так, первый матч пройдет 27 февраля в 16:30. Зенитовцы выйдут на поле против "Ростова". В праздник весны и Международный женский день 8 марта пройдет второй матч против "Рубина". Третий матч пройдет 13 марта против "Ахмата". Четвертый матч, против ЦСКА, состоится 17 марта.

Сейчас футболисты в отпуске. 15 января пройдут первые в будущем году зимние тренировочные сборы "Газпром", которые пройдут в Дубай до 27 числа. Там же пройдет серия товарищеских матчей, даты которых сообщат позже.

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Фото: Piter.TV