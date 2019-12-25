"Зенит" поздравит больницы с Новым годом

Футболисты поздравят врачей пяти петербургских больниц.

С 23 по 25 декабря футболисты клуба "Зенит" поздравят петербургских врачей с Новым годом и поблагодарят их за работу, сообщили в пресс-службе ФК.

Клуб поздравит врачей и медицинских работников больницы Святого Георгия, больницы им. Семашко, Александровской, Покровской и Боткинской больниц. Игроки выражают благодарность всем работникам сферы за их стойкость и профессионализм. В больницы доставят украшения и подарки.

Напомним, пять больниц, которые упомянуты выше, продолжают принимать пациентов с положительным тестом на Covid-19.

Фото: vk.com/zenit