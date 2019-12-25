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Результаты тестов на коронавирус петербуржцам разошлют по смс
Сегодня, 17:49
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smirenny

Результаты тестов на коронавирус петербуржцам разошлют по смс

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Специалисты занимаются отлаживанием системы.

В пятницу, 18 декабря, первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана на онлайн-брифинге заявил, что теперь горожане смогут получать результаты тестов на коронавирус по смс.

На данный момент специалисты занимаются отлаживанием системы информирования. По словам чиновника, благодаря такому решению удастся ускорить получение ответа. Он отметил, что некоторые лаборатории делают тесты день в день, но пройдет несколько дней прежде, чем пациент получит ответ.

Напомним, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 40,5 тыс. человек. Под наблюдением медиков находится 1825 человек. Из них 10 — в обсерваторе, 1425 — контактные, 390 — на самоизоляции.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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