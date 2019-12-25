За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 40,5 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 40636 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Под наблюдением медиков находится 1825 человек. Из них 10 — в обсерваторе, 1425 — контактные, 390 — на самоизоляции.
Операторы обработали 1895 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее Смольный опроверг данные Роспотребнадзора о выходе Петербурга на плато по коронавирусу.
Фото: Piter.TV
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