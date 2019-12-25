Смольный опроверг данные Роспотребнадзора о выходе Петербурга на плато по коронавирусу

Позиция Роспотребнадзора основана на тестах, Комздрав берет во внимание и другие показатели.

Петербургский Роспотребнадзор объявил о выходе Северной столицы на плато по коронавирусу. Однако в Смольном уверены, что делать такие заявления пока рано. Об этом сказал первый заместитель главы Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана в эфире программы "Итоги дня" на телеканале "78".

По словам чиновника, позиция Роспотребнадзора основана на тестах. Последние цифры, действительно, говорят о стабилизации эпидемиологической обстановки в городе – петербуржцы делают около 3,7 тысяч тестов ежедневно. При этом Комздрав берет во внимание и другие показатели. В Смольном смотрят и на эти цифры, и на количество госпитализированных, и тяжелых больных за эту и предыдущие недели.

"Если сравнивать 46 и 47 неделю, то это было плато по госпитализации. Если говорить о предыдущей и этой неделе, то есть неуклонный рост — мы поставили рекорд: свыше 6 тысяч госпитализированных", - отметил Сарана.

Ранее мы писали, что в Петербурге более 30 тысяч пациентов получили бесплатные лекарства от КОВИД.

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