  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Результаты досрочного ЕГЭ можно посмотреть на "Госуслугах"
Сегодня, 16:15
85
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Результаты досрочного ЕГЭ можно посмотреть на "Госуслугах"

0 0

Увидеть свои баллы предлагают и на сайте Рособрнадзора.

Участники Единого государственного экзамена могут ознакомиться с результатами своих работ на портале "Госуслуги". Для этого необходимо авторизоваться и зайти в раздел "Документы", а затем нажать на кнопку "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. 

Отметим, что информация о результатах загружается по мере обработки. В этом году экзамены сдают 737 тыс. человек, из них 649 тыс. человек являются выпускниками.

Досрочный период ЕГЭ  стартовал 21 марта и продлится до 18 апреля. Основной этап начнется 26 мая, а завершится 2 июля. 

Ранее на Piter.tv: стало известно, как будут принимать абитуриентов из ЛДНР в вузах Петербурга.

Фото: Pexels

Теги: дети, досрочный егэ, образование, учеба, школа, экзамены
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии