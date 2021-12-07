Стало известно, как будут принимать абитуриентов из ЛДНР в вузах Петербурга

Для приема потребуется сдача экзаменов.

Председатель Комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов рассказал на пресс-конференции в "ТАСС", как абитуриентов из Донецкой и Луганской Народных республик будут зачислять в вузы города.

По словам Максимова, ребята будут приниматься при наличии результатов ЕГЭ, а также "по правилам, которые распространяются для данной категории абитуриентов". Речь идет об экзаменах, которые запрашиваются вузом.

В этом году всех абитуриентов ждут нововведения в части зачисления баллов индивидуальных достижений. Ранее можно было сдавать 2 вступительных экзамена. Теперь вуз, который осуществляет прием, выбирает направление, которое сдается при нем.

Изменены правила приема по количеству волн. Министерство науки и высшего образования готовит сервис "Поступай.онлайн" для подачи документов в дистанционном режиме. Как и в прошлом году, списков с именами поступивших не будет: будут указываться данные СНИЛС абитуриента или его индивидуальный код.

Фото: Piter.tv