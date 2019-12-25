Резник предложил ЗакСу выразить недоверие Беглову и правительству

Оппозиционер возмущен тем, что во время ежегодного отчета главы города депутаты не смогли задать вопросы.

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник заявил о необходимости выразить недоверие городскому правительству и губернатору Александру Беглову. С таким призывом он выступил во время пленарного заседания парламента. Слова Резника транслировались на сайте ЗакСа.

Оппозиционер пояснил, что во время ежегодного отчета Беглов не предоставил возможности депутатам задать вопросы, поскольку в ЗакСе действует "маскарадно-масочный режим". Резник считает, что после выступления губернатора Законодательное собрание должно воспользоваться статьей 40 Устава Петербурга и выразить недоверие.

Продолжить мысль оппозиционер не смог, так как спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отключил ему микрофон. Отчасти выступление Резника поддержал яблочник Борис Вишневский. Он отметил, что парламент должен дать оценку работе правительства. По мнению Вишневского, оценка в данном случае должна быть отрицательной.

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Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга