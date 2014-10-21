Суд Петербурга продлил депутату Резнику домашний арест до ноября

Резник находится под домашним арестом по обвинению в приобретении наркотиков с середины июня этого года.

Октябрьский районный суд Петербурга продлил депутату Законодательного собрания Максиму Резнику домашний арест до 10 ноября этого года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Резнику не изменили меру пресечения, поскольку следствие всё еще продолжается. Следователям предстоит допросить свидетелей, завершить осмотр изъятых предметов, получить ответы на ранее направленные запросы и поручения, составить обвинительное заключение, которое вместе с уголовным делом потом направят прокурору. Также, по мнению следователя, Резник вполне может воспользоваться своим должностным положением и связями, чтобы принять меры в воспрепятствованию производства по уголовному делу.

Однако сам Резник и его адвокат иного мнения. По словам защитника, обвиняемый не намерен скрываться или оказывать влияние на участников уголовного судопроизводства. Резник рассказал, что страдает хроническими заболеваниями и нуждается в медицинской помощи. Также он попросил у суда два часа на прогулки, поскольку проживает вместе со своей матерью пенсионного возраста, которой требуется его помощь. Более того, он просил избрать более мягкую меру пресечения в виде залога в размере 500 000 рублей. Однако "запреты по домашнему аресту оставлены без изменений".

Резник находится под домашним арестом по обвинению в приобретении наркотиков с середины июня этого года. В марте этого года дальнего родственника депутата арестовали в рамках возбужденного уголовного дела о наркотиках. Максим Резник проходил по делу в качестве свидетеля.

Фото: ВКонтакте / Максим Резник