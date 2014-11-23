Резиденты особой экономической зоны Петербурга за полгода заработали 38 млрд рублей

Данный показатель выше почти на 88%, чем за аналогичный период в прошлом году.

В среду, 18 августа, в Смольном рассказали о выручке резидентов особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в первом полугодии 2021 года.

За первые шесть месяцев текущего года резиденты заработали 38 млрд рублей, что на 88% выше показателей прошлого года. Объем инвестиций составил 5,1 млрд рублей, что на 19,2% больше, чем годом ранее. Также за полгода было создано 390 новых рабочих мест.

Губернатор Петербурга напомнил, что в текущем году особой экономической зоне исполняется 15 лет. За эти года в ней решили задачу по созданию высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест.

Город помогает с подготовкой инфраструктуры для инновационных проектов особой экономической зоны, поддерживает инициативы по улучшению условий работы ее резидентов, например, таких, как снижение страховых взносов и налога на прибыль. Александр Беглов

На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа зарегистрировано 59 компаний-резидентов. Объем заявленных ими инвестиций в проекты составил 91,8 млрд рублей. За весь период работы общий объем выручки составил 185,8 млрд рублей.

Зона размещается на двух участках – "Нойдорф" в Стрельне и "Новоорловская" в Приморском районе, а режим действует до 2054 года.

Ранее мы писали, что в трех районах Петербурга откроются филиалы коворкинг-пространства "ПРОСТО".

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