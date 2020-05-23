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Режиссер снял фильм о Петербурге в период самоизоляции

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Дата премьеры остается неизвестной.

Режиссер из Петербурга, Сергей Дебижев, показал семиминутный тизер фильма "Пауза" на своем YouTube-канале. 

В видео запечатлена Северная столица в период пандемии: пустые улицы, спальные районы, переходы, достопримечательности и магазины. Взгляд на город показан и с высоты полета птицы, и на уровне глаз человека. Зритель сможет ощутить то чувство, царившее в городе первые недели после начала самоизоляции. Несмотря на то, что видеозапись – тизер, ее можно рассматривать как полноценную работу. 

Новый фильм посвящён ситуации с "карантином" в Петербурге и в мире... Авторов интересует не практическая, материальная, а художественная, духовная сторона события

уточнили в описании фильма.

Ранее мы писали, что к юбилею со дня рождения Иосифа Бродского Большой театр кукол снял фильм.

Видео: Кинокомпания "Два капитана" / YouTube

Теги: кино, фильм, фильм о петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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