Режиссер снял фильм о Петербурге в период самоизоляции

Дата премьеры остается неизвестной.

Режиссер из Петербурга, Сергей Дебижев, показал семиминутный тизер фильма "Пауза" на своем YouTube-канале.

В видео запечатлена Северная столица в период пандемии: пустые улицы, спальные районы, переходы, достопримечательности и магазины. Взгляд на город показан и с высоты полета птицы, и на уровне глаз человека. Зритель сможет ощутить то чувство, царившее в городе первые недели после начала самоизоляции. Несмотря на то, что видеозапись – тизер, ее можно рассматривать как полноценную работу.

Новый фильм посвящён ситуации с "карантином" в Петербурге и в мире... Авторов интересует не практическая, материальная, а художественная, духовная сторона события уточнили в описании фильма.

Ранее мы писали, что к юбилею со дня рождения Иосифа Бродского Большой театр кукол снял фильм.

Видео: Кинокомпания "Два капитана" / YouTube