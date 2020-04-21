Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что режиссёр Фрэнсис Лоуренс снимет фильм-приквел франшизы "Голодные игры". Об этом сообщает студия Lionsgate.
Напомним, что Фрэнсис Лоуренс снял предыдущие три части "Голодных игр". Сценарий к киноленте напишет автор оригинальных романов Сьюзен Коллинз и Майкл Арндт, который известен по проекту "Маленькая мисс Счастье".
Известно, что в основу сюжета ляжет новый роман "Баллада о певчих птицах и змеях", пресьера которого намечена на 19 мая.
Ранее мы сообщали о том, что сериал "Зулейха открывает глаза" установил рекорд телеэфира.
Видео:Lionsgate Movies/YouTube
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