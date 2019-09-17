Режиссер нового "Терминатора" не будет омолаживать Шварценеггера в новой части

По словам Миллера, ему не хотелось делать цифрового Арнольда.

Режиссер нового "Терминатора" Тим Миллер заявил, что не собирается не омолаживать Шварценеггера в новой части. Информацию об этом предоставили в Screen Rant.

По словам Миллера, зритель должен видеть, как может выглядеть человек определенного возраста, которому приходится вести себя героически. По мнению режиссера, Шварценеггер с годами стал выглядеть "царственнее". Напомним, что актеру 73 года.

Напомним, что новый фильм развивается вне "старой" вселенной Терминатора. Кинолента продолжит историю "Терминатора 2: Судный день".

В центре повествования противостояние человека и жидкого робота, который был отправлен в прошлое с целью убить маленькую девочку. Для ее защиты из будущего отправляется усовершенствованный спец агент, к которому присоединятся Сара Коннор и терминатор T-800.

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Фото:Paramount Pictures, 20th Century Fox Russia