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Режиссер Юрий Томошевский погиб во время поездки в Германию
Сегодня, 8:50
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lesjasap
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Режиссер Юрий Томошевский погиб во время поездки в Германию

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Несчастный случай, приведший к гибели режиссера, произошел во время гастролей.

Театральный режиссер Юрий Томошевский стал жертвой несчастного случая во время поездки в Германию. Театральный деятель находился на гастролях, но коропостижно скончался. Информацию о трагедии подтвердил сначала близкий друг Томошевского  - искусствовед Исаак Кушнир, а после сведения о неожиданной кончине появились в официальном аккаунте в социальных сетях. Очевидцы рассказали о том, что смерть наступила в результате неудачного падения.

По данным от дочери режиссера, Томошевского кремируют. Процесс будет проведен в Германии. Однако, перед этим специалисты проведут вскрытие. Дата и время похорон еще не назначены. В Петербург останки усопшего вернутся 16 мая.

Юрию Томошевскому шел 62-ой год. Он служил в БДТ имени Товстоногова, а также являлся одним из основателей "Приюта Комедиантов" главном режиссером Государственной филармонии Петербурга.

Фото: Вконтакте
 

Теги: германия , погиб человек , поездка , режиссер , юрий томошевский
Категории: Новости СПб Происшествия

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