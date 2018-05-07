Видео: воровка попыталась украсть из "Пятерочки" на Ленинском алкоголь и продукты

Персонал "Пятерочки" поймал воровку с поличным: у женщины выпали украденные продукты.

В Кировском районе сотрудники магазина "Пятерочка" поймали воровку. Женщина пыталась вынести из заведения продукты питания и алкогольную продукцию. Однако, подозрительное поведение посетительницы не осталось незамеченным: кассир заметила преступницу и не дала ей выйти из помещения на улицу.

Петербурженку задержали и отвели в подсобное помещение. там она дожидалась приезда наряда полиции. Персонал отмечает, что пока злоумышленницу отводили в безопасное место, откуда она не сможет сбежать, из ее одежды и сумки выпадали украденные товары. При этом, сама разбойница пыталась убедить охрану и менеджеров магазина, что у нее ничего нет.

Инцидент произошел по адресу Ленинский проспект, 122 около 19 часов вечера. Момент задержания удалось заснять на камеру мобильного телефона. Один из клиентов магазина поизводил съемку, на которой видно, что пойманная женщина действительно является нарушительницей.

Фото и видео: Piter.tv

