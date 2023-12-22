Мужчина пострадал во время пожара на Ленинском проспекте

Пламя охватило 16 "квадратов" на кухне.

В Красносельском районе сегодня, 18 апреля, произошел пожар на Ленинском проспекте в доме № 51. В результате случившегося пострадал мужчина. Его доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:40. Тушить пламя на кухне в однокомнатной квартире прибыли три спецмашины и 15 пожарных. К этому часу пламя охватило 16 "квадратов".

Спасатели потушили пламя в 13:06. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются. Проводится проверка, информация о состоянии мужчины уточняется.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе произошел пожар.

Фото: Piter.tv