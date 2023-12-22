На Пулковском шоссе произошел пожар

В 08:47 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Московском районе сегодня, 18 апреля, произошел пожар. На Пулковском шоссе, 65, полыхала хозпостройка. Огонь распространился по всей площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:52. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В 08:47 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что 19-летнего студента подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы на Ветеранов.

Фото: Piter.tv