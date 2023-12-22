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На Пулковском шоссе произошел пожар
Сегодня, 9:35
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На Пулковском шоссе произошел пожар

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В 08:47 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Московском районе сегодня, 18 апреля, произошел пожар. На Пулковском шоссе, 65, полыхала хозпостройка. Огонь распространился по всей площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:52. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В 08:47 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что 19-летнего студента подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы на Ветеранов.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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