Режиссер "Временных трудностей" снял фильм о краже картины Ротко

Вышел в свет первый трейлер нового фильма режиссера картин "Временные трудности" и "Дорогой папа" Михаила Расходникова. В главных ролях заняты Филипп Янковский, Ксения Собчак, Рина Гришина, Андрей Федорцов и многие другие.
В центре сценария – история известного авантюриста Феликса (Янковский), который встречает своего молодого поклонника Артема (Дмитрий Власкин), желающего "поработать" вместе с ним. Они решают украсть картину "Номер 1" Маркуса Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса (Собчак). Однако Артем знакомится со следователем Мариной (Гришина), которая хочет поймать Феликса.
Ранее мы сообщали о том, что музыкант Иван Дорн снимется в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".
Видео: Megogo Distribution / YouTube
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