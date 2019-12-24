Режиссер "Временных трудностей" снял фильм о краже картины Ротко

Фильм получил название "Номер 1", а зрители смогут его увидеть с 19 марта 2020 года.

Вышел в свет первый трейлер нового фильма режиссера картин "Временные трудности" и "Дорогой папа" Михаила Расходникова. В главных ролях заняты Филипп Янковский, Ксения Собчак, Рина Гришина, Андрей Федорцов и многие другие.

В центре сценария – история известного авантюриста Феликса (Янковский), который встречает своего молодого поклонника Артема (Дмитрий Власкин), желающего "поработать" вместе с ним. Они решают украсть картину "Номер 1" Маркуса Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса (Собчак). Однако Артем знакомится со следователем Мариной (Гришина), которая хочет поймать Феликса.

Ранее мы сообщали о том, что музыкант Иван Дорн снимется в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".

Видео: Megogo Distribution / YouTube