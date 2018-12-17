Иван Дорн снимется в фильме Серебренникова "Петровы в гриппе"

Музыкант одним кадром может сыграть сложный эпизод длительностью 18 минут.

Певец и музыкант Иван Дорн снимется в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Об этом пишут РИА Новости.

"Оказалось, что Ваня – замечательный драматический артист. Я это почувствовал по его роликам в YouTube", - заявил режиссер.

Серебренников заявил, что музыкант одним кадром может сыграть сложный эпизод длительностью 18 минут. За это время он демонстрирует разные эмоции: от радостных до трагических.

Сценарий для фильма написал Кирилл Серебренников. Картину снимают по мотивам романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". В центре сюжета обычная семья с обычной фамилией Петровы. Их повседневная реальность меняется, когда они заболевает гриппом. Автомеханик, грезящий фантастикой, сталкивается со странным человеком, который преследует его, как демон-искуситель. Мать семейства, библиотекарь по профессии, начинает убивать мужчин, обидевших других женщин. А Петров-младший, кажется, и вовсе неживой.

В главных ролях Семен Серзин и Чулпан Хаматова. Премьера запланирован на 2020 год.

Ранее мы писали, что опубликован трейлер фильма "Лед 2" с Александром Петровым.

Видео: Instagram / dorn_ivan