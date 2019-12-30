Подробности киноленты пока неизвестны.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что режиссер Кристоф Ган работает над новым фильмом "Сайлент Хилла". Об этом сообщает французское издание Allocine.

Режиссер заявил, что уже "пришло время сделать новый фильм" по игровой вселенной. Однако детали проекта Ган не спешит разглашать. Также неизвестно, когда картина выйдет на экраны.

Напомним, что первая кинолента вышла в 2006 году. Проект был основан на японском хорроре Project Zero. Критики плохо оценили соответствующий проект.

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