Режиссер "Короля Льва" признался, что спрятал в мультфильме настоящий фотоснимок

Это первый кадр фильма "Круг жизни".

Режиссер нового анимационного фильма "Король Лев" Джон Фавро признался в своем Twitter-аккаунте, что добавил в мультфильм один настоящий снимок.

"Всего сделано 1490 снимков, созданных аниматорами и художниками компьютерной графики. Я сделал один снимок, который мы на самом деле сфотографировали в Африке, чтобы увидеть, заметит ли кто-нибудь", рассказал режиссер.

Речь идет об одном из первых кадров фильма под названием "Круг жизни", когда над саванной восходит солнце.

Ранее на Piter.TV: российский художник Николай Мочкин изменил внешность героев фильма "Король лев".

Фото: @Jon_Favreau / Twitter