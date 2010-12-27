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Режиссер "Короля Льва" признался, что спрятал в мультфильме настоящий фотоснимок
Сегодня, 21:45
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EvaRaskol

Режиссер "Короля Льва" признался, что спрятал в мультфильме настоящий фотоснимок

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Это первый кадр фильма "Круг жизни".

Режиссер нового анимационного фильма "Король Лев" Джон Фавро признался в своем Twitter-аккаунте, что добавил в мультфильм один настоящий снимок. 

"Всего сделано 1490 снимков, созданных аниматорами и художниками компьютерной графики. Я сделал один снимок, который мы на самом деле сфотографировали в Африке, чтобы увидеть, заметит ли кто-нибудь", рассказал режиссер.

Речь идет об одном из первых кадров фильма под названием "Круг жизни", когда над саванной восходит солнце.

Ранее на Piter.TV: российский художник Николай Мочкин изменил внешность героев фильма "Король лев".

Фото: @Jon_Favreau / Twitter

Теги: король лев, режиссер, снимок
Категории: Лента новостей,

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