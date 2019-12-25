Режиссер Константин Бронзит отмечает День рождения в самоизоляции

Режиссер поделился, что ему не хватает прогулок на свежем воздухе.

В воскресенье, 12 апреля, свой 55-летний юбилей отмечает режиссер и трехкратный номинант на "Оскар", сообщили в "ТАСС".

Режиссер поделился, что свой праздник отметит в самоизоляции, сам карантин он переносит хорошо, в силу своей профессии аниматора.

"Планов никаких нет, даже не знаю, как строить планы, когда мы не знаем нашего будущего, не знаем, что будет через неделю, через месяц. Буду сидеть дома", -– поделился Константин Бронзит.

Константин Бронзит родился 12 апреля 1965 года в Ленинграде. С 1985 года Бронзит сотрудничал со студиями "Леннаучфильм", "Панорама", "Пилот", более 20 лет работает на студии "Мельница", является ее художественным руководителем. Он неоднократно становился лауреатом отечественных и международных премий.

Ранее мы писали, что "Чиж и Co" дали онлайн-концерт в День космонавтики.

Фото: Константин Бронзит / Facebook