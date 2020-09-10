Режиссёр Грымов прокомментировал действия адвоката Пашаева

Режиссёр поделился мнением, что два-три года из объявленных восьми лет лишения свободы для Ефремова — это прямая заслуга Пашаева.

Режиссёр и художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов прокомментировал действия адвоката актёра Михаила Ефремова в интервью "Московскому комсомольцу". По его мнению, тот факт, что родители Эльмана Пашаева погибли по вине пьяного водителя, мог повлиять на качество работы защитника по делу артиста.

Грымов считает, что именно поведение Пашаева превратило "человеческую драму в клоунаду".

Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу. Юрий Грымов, режиссёр

Он допускает, что Пашаев видел в Ефремове такого же виновника, как водитель "КамАЗа", убивший его родителей.

Грымов уверен, что Эльман Пашаев сделал всё, чтобы навредить своему доверителю, так как его тактика защита стала набором аргументов для прокурора. Режиссёр поделился мнением, что два-три года из объявленных восьми лет лишения свободы для Ефремова — это прямая заслуга Пашаева.

Ранее мы писали, что Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева.

Видео: YT / Соловьев LIVE