Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Родственники Ефремова ищут ему нового защитника.

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый по обвинению в смертельном ДТП на восемь лет колонии общего режима, отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Он представлял интересы артиста в суде.

Об отказе сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев. Марина Литвинович, член ОНК

Она рассказала, что родственники Ефремова ищут ему нового адвоката для работы в апелляции.

Сам актёр, передают члены ОНК, доволен условиями содержания в СИЗО. Например, накануне вечером он вместе с сокамерниками смотрел футбол.

По словам Ефремова, последние три месяца он плохо спал по ночам — однако первая ночь в СИЗО стала исключением.

Сам Пашаев отрицает тот факт, что Ефремов отказался от его услуг, пишут "РИА Новости".

Ранее мы писали, что Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5.