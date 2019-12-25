Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5

По прибытии в СИЗО актеру сделали анализы на COVID-19, флюорографию, замерили давление и сделали ЭКГ.

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, прочитает пьесу Ивана Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, сообщает ТАСС.

ОНК посетила Ефремова в московском СИЗО номер 5 "Водник". Актёр встретился с руководством изолятора, они договорились, что Ефремов прочитает для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу под названием "Пар". Её написал Иван Охлобыстин специально для Михаила Ефремова. Сам артист заявил, что это пьеса про баню.

Ефремова в изоляторе поселили в карантинную камеру вместе с двумя людьми — гражданами РФ и Белоруссии. По словам Литвинович, камера хорошая — с недавним ремонтом, чайником и телевизором. Она отметила, что Ефремов не чувствует себя подавленным.

По прибытии в СИЗО актеру сделали анализы на COVID-19, флюорографию, замерили давление и сделали ЭКГ. Кардиограмма и давление были в норме.

Ранее замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве.