Режиссер "Гравити Фолз"  экранизирует "Черепашек-ниндзя"

Мультсериал выпустит студия Nickelodeon Animation совместно с компанией Point Grey Pictures.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что режиссер "Гравити Фолз" Джефф Роу экранизирует "Черепашек-ниндзя". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что мультфильм выпустит студия Nickelodeon Animation совместно с компанией Point Grey Pictures. А сценарий для новых "Черепашек-ниндзя" напишет Брендан О"Брайен, который ранее работал над сценарием комедии "Соседи. На тропе войны".

Дата релиза пока не разглашается.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер нового фильма Дэвида Эйра "Выбивая долги".

Фото:черепашки-ниндзя/вк