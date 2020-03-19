Режиссер Герман-младший рассказал о сорванных коронавирусом кинопланах

Эпидемия подпортила съемки исторической картины "Воздух".

Режиссер Алексей Герман-младший вынужденно отправил на карантин съемочную команду исторического фильма "Воздух", съемки которого временно остановили из-за коронавируса. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

По словам режиссера, сначала пришлось отменить съемки в Чехии, несмотря на купленные авиабилеты, а затем и всю работы над картиной. В некоторые моменты на площадке толпилось до 300 человек, что было небезопасно в период эпидемии, кроме того, многие боялись приезжать на съемку. Сам режиссер на карантин не вышел, но перестал ездить на съемочную площадку.

Фильм об отряде женщин-истребителей на фронте в годы Великой Отечественной войны готовился выйти в прокат в конце текущего года, но теперь дата выхода картины неизвестна.

Беда в том, что картина осенне-зимняя. Велика вероятность, что когда ограничения на перелеты, наложенные в связи с коронавирусом, будут сняты, начнется лето. – поделился Герман-младший.

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Фото: Piter.tv