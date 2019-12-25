Около 75% заразившихся COVID-19 в регионе выздоровели.

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля. Об этом сообщает сайт губернатора и регионального правительства.

Мы научились жить и бороться с коронавирусной инфекцией. Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края

По его словам, около 75% заразившихся COVID-19 выздоровели, однако жители всё равно обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

В регионе по-прежнему запрещена работа предприятий общепита, спортивных учреждений. Запрет на массовые мероприятия также продолжает действовать.

Ранее эксперт заявил, что количество заболевших коронавирусом в России могло достигнуть 11 миллионов.