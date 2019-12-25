Эксперт: количество заболевших коронавирусом в России могло достигнуть 11 млн

Такие данные предоставили ученые, которые создали математическую модель развития ситуации.

Эксперты Высшей школы экономики попытались смоделировать ситуацию, которая бы развивалась в России, если бы власти не ввели режим самоизоляции. Как сообщили специалисты Telegram-канала "Мейстер", количество заболевших COVID-19 могло превысить 11 млн.

Количество жертв при этом достигло бы 84 тысяч. В качестве примера для математической модели исследователи взяли Бразилию, которая не вводила жестких ограничительных мер.

Ограничения нанесли серьезный удар по экономике как в России, так и по всему миру. Однако позволили сохранить десятки тысяч жизней. заметили эксперты.

На данный момент коронавирусом в России заразились 641 156 человек.

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