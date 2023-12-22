В Петербурге поменяют режим работы котельных из-за температурных качелей

В настоящее время около 165 суточных и более сотни дневных бригад находятся в готовности со всей необходимой специализированной техникой и запасом топлива.

ГУП "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" заявили о необходимости регулировки параметров подачи теплоносителя для снижения нагрузки на трубопроводы и оборудование при переходе от минусовых температур к плюсовым. Диспетчерские службы контролируют этот процесс.

В настоящее время около 165 суточных и более сотни дневных бригад находятся в готовности со всей необходимой специализированной техникой и запасом топлива.

В ГУП "ТЭК" и "Теплосети" напомнили, что обе организации обеспечивают подачу тепла до ввода в дом. Если в квартире холодно, необходимо обращаться в управляющую компанию.

Ранее мы сообщили о том, что ТГК-1 передала "Теплосеть" в собственность Петербурга.

Фото: ГУП "ТЭК" СПб