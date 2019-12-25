С 1 ноября билетные кассы и турникетные проходы СЗППК перейдут на зимний режим работы

Оформить проездной документ на пригородный поезд на станциях и остановочных пунктах, на которых закрыты или отсутствуют кассовые окна, можно непосредственно в поезде у контролера-кассира.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК) информирует пассажиров о переходе билетных касс и турникетных линеек на зимний режим работы с 1 ноября.

Прекратит работу пункт продажи на станции "Пупышево", а на станции "Мшинская" закроется кассовый модуль на платформе. На ряде станций и остановочных пунктов изменится режим работы билетных касс.

Оформить проездной на пригородный поезд на станциях, на которых закрыты кассы, можно непосредственно в поезде у контролера-кассира. Также оформить проездные документы также можно с помощью приложения "РЖД Пассажирам".

За прошлые выходные в Петербурге продезинфицировали более 4,7 тысяч вагонов электричек.

Фото: Piter.tv