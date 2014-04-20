Стал известен график работы Русского музея на новогодних праздниках

Музей будет закрыт 31 декабря, а также 1 и 7 января.

Жителям и гостям Петербурга напомнили о графике работы Русского музея в период новогодних праздников. Музей будет закрыт 31 декабря, а также 1 и 7 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

Кроме того, специально для удобства посетителей часы работы выставок "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения Карла Брюллова" и "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения" были продлены.

График работы остальных экспозиций на праздничные дни выглядит следующим образом: 30 декабря и 6 января – с 10:00 до 20:00, а со 2 по 5 января и 8 января – с 10:00 до 18:00.

Ранее мы сообщили о том, что Елизаветы смогут 29 декабря бесплатно посетить Екатерининский дворец.

Фото: Telegram / Государственный Русский музей