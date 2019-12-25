Стал известен режим работы МФЦ Петербурга в новогодние праздники

Так 31 декабря 2023 года МФЦ Петербурга работают до 14:00.

Комитет по информатизации и связи рассказал о графике работы МФЦ во время новогодних праздников. Так 31 декабря 2023 года МФЦ Петербурга работают до 14:00. Предварительная запись осуществляется до 13.00.

С 1 по 8 января 2024 года нерабочие праздничные дни. Воспользоваться онлайн сервисом предварительной записи можно: через чат-бот в социальных сетях МФЦ ВКонтакте и Телеграм, в "Яндекс.Картах" или "Яндекс.Навигаторе", на Портале госуслуг Санкт-Петербурга, в приложении "Госуслуги СПб".

Работа МФЦ возобновится с 9 января.

Ранее в Красносельском районе после ремонта открыли МФЦ.

Фото: Комитет по информатизации и связи