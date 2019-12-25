В Пулково введён режим повышенной угрозы терактов

В петербургском аэропорту Пулково впервые введён максимальный уровень угрозы терактов. Об этом пишет издание "Известия".
Напомним, что режим действует в Москве и Петербурге с 10 ноября. Ространснадзор передал аэропортам в двух городах сообщение о необходимости ввести дополнительные меры безопасности. В воздушных гаванях увеличат число групп оперативного реагирования и усилят контроль при досмотре.
Пассажиров уже проверяют у входа на посадку с помощью металлодетекторов. В связи с большой вероятностью очередной в аэропорт стоит приезжать заблаговременно.
Ранее мы сообщили о том, что в Пулково задержали мужчину с килограммом кокаина в желудке.
Фото: Piter.TV
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