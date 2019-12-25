В Пулково введён режим повышенной угрозы терактов

Пассажиров предупредили о необходимости приезжать в аэропорт заранее из-за вероятности очередей при досмотре.

В петербургском аэропорту Пулково впервые введён максимальный уровень угрозы терактов. Об этом пишет издание "Известия".

Напомним, что режим действует в Москве и Петербурге с 10 ноября. Ространснадзор передал аэропортам в двух городах сообщение о необходимости ввести дополнительные меры безопасности. В воздушных гаванях увеличат число групп оперативного реагирования и усилят контроль при досмотре.

Пассажиров уже проверяют у входа на посадку с помощью металлодетекторов. В связи с большой вероятностью очередной в аэропорт стоит приезжать заблаговременно.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково задержали мужчину с килограммом кокаина в желудке.

Фото: Piter.TV