  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково введён режим повышенной угрозы терактов
Сегодня, 9:13
529
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково введён режим повышенной угрозы терактов

0 0

Пассажиров предупредили о необходимости приезжать в аэропорт заранее из-за вероятности очередей при досмотре.

В петербургском аэропорту Пулково впервые введён максимальный уровень угрозы терактов.  Об этом пишет издание "Известия". 

Напомним, что режим действует в Москве и Петербурге с 10 ноября. Ространснадзор передал аэропортам в двух городах сообщение о необходимости ввести дополнительные меры безопасности. В воздушных гаванях увеличат число групп оперативного реагирования и усилят контроль при досмотре. 

Пассажиров уже проверяют у входа на посадку с помощью металлодетекторов. В связи с большой вероятностью очередной в аэропорт стоит приезжать заблаговременно.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково задержали мужчину с килограммом кокаина в желудке.

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт, пулково, режим максимальной угрозы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии