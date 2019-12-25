Режим ЧС ввели в районе Чукотки из-за природных пожаров

Роман Копин рассказал о лесных пожарах в регионе.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Билибинском районе Чукотки из-за природных пожаров. Во всем регионе объявлен особый противопожарный режим. Такое заявление в собственном аккаунте в Instagram сделал глава Чукотского автономного округа.

Площадь значительная, но угроз для населенных пунктов и оленеводческих бригад нет. На границе округа в Омолоне действуют три пожара. Отрабатываем с соседями, Магаданской областью, чтобы (пожары) не перешли границы. Роман Копин, глава Чукотки

По информации от чиновника, сейчас в регионе бушуют шесть пожаров. Огонь распространился на территорию в 1 686 гектаров в Анадырском и Билибинском районах. Через космический спутник специалисты ведут наблюдение еще за восьмью контрольными зонами. Авиапатрулирование ежедневно совершают 2-3 рейса.

С 10 июля в Ленобласти запрещено посещать леса.

Фото: Instagram/romankopin

