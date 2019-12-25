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Режим ЧС введён в Анапе из-за прогнозируемых ливней
Сегодня, 14:38
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Режим ЧС введён в Анапе из-за прогнозируемых ливней

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Экстренные службы справляются с повышенным уровнем воды в городе.

Режим чрезвычайной ситуации введён в Анапе из-за прогнозируемых ливней. Об этом рассказали представители пресс-службы городского муниципалитета. В рамках оперативного совещания глава управления по гражданской обороне Сергей Семерков объяснил властям, что экстренные службы способны контролировать обстановку. В настоящее время рабочие откачали воду с территории 37 дворовых территорий, а также детских садов под номерами 12 и 16. В ликвидации последствий подтоплений принимают участие более сотни человек.

Решение в связи с возможным ухудшением погодных условий принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр Анапы Василий Швец.

пресс-служба мэрии

Сложная ситуация фиксируется на Пионерском проспекте Анапы и в поселке Уташ. Там возможно выпадение до 50 мм осадков. Глава города поручил ведомствам организовать дополнительные временные пункты на случай необходимости размещения местных жителей из Витязево, Сукко и Виноградного.

В Новороссийске ввели режим ЧС.

Фото: Pixabay.com

Теги: анапа, краснодарский край, режим чс
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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