Резервный фонд города дополнят для борьбы с вирусом

Смольный принял решение пополнить резервный фонд города для решения непредвиденных и экономических ситуаций, которые могут появиться вследствие проблемы с пандемией коронавируса. С документом можно ознакомиться на сайте антикоррупционной экспертизы.
Помимо этого, средства направят на проведение аварийно-восстановительных работ. Сейчас фонд насчитывает около миллиарда рублей.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге собираются поддерживать малый бизнес, пострадавший от коронавируса.
Фото: pixabay
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