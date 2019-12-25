Резервный фонд города дополнят для борьбы с вирусом

Средства направят на решение непредвиденных ситуаций.

Смольный принял решение пополнить резервный фонд города для решения непредвиденных и экономических ситуаций, которые могут появиться вследствие проблемы с пандемией коронавируса. С документом можно ознакомиться на сайте антикоррупционной экспертизы.

Помимо этого, средства направят на проведение аварийно-восстановительных работ. Сейчас фонд насчитывает около миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге собираются поддерживать малый бизнес, пострадавший от коронавируса.

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