В Петербурге собираются поддерживать малый бизнес, пострадавший от коронавируса

Соответствующие меры озвучил губернатор города Александр Беглов.

В пятницу, 20 марта, состоялось заседание рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса в стране. Встреча касалась экономических вопросов, в конференции по видеосвязи принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Градоначальник выступил с инициативой поддержки малого и среднего бизнеса, который остается без потока клиентов из-за разбушевавшейся пандемии болезни.

В частности, Беглов предложил поддержать предприятия, подверженные сокращению рабочих мест – установить льготы по страховым взносам. Малые предприятия в сфере туризма, общепита культуры, спорта, организации досуга и развлечений могут получить увеличенные налоговые льготы, отметил губернатор. Возврат льготных тарифов по страховым взносам предлагается организовать для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального предпринимательства.

Кроме того, Беглов готов ввести мораторий на ухудшение кредитной истории для малого и среднего бизнеса, а также ввести субсидирование процентных ставок сроком на 3 месяца по ранее выданным кредитам. Также губернатор предложил оформлять безработность дистанционно и автоматически продлить патент на работу для мигрантов. В Петербурге работают около 40 тысяч украинцев, но им, как и гражданам других государств, выехать из РФ в данный момент невозможно.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что он планирует обратиться к правительству РФ с предложением не увеличивать уровень налогов для малых и средних предприятий до 2024 года.

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