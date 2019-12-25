Губернатор Ленинградской области пообещал защитить малый бизнес региона  от коронавируса 

Для предпринимателей принята большая программа мер.

Александр Дрозденко совместно с заместителем председателя регионального правительства по экономике Дмитрием Яловым провел брифинг по вопросам поддержки бизнеса во время пандемии CONVID-19.

Губернатор заявил, что он планирует обратиться к правительству РФ с предложением не увеличивать уровень налогов для малых и средних предприятий до 2024 года. Кроме того, были озвучены такие инициативы, как приостановка обязательной маркировки товаров, введение кредитных каникул и отмена заморозки счетов.

Для наиболее уязвимых сфер бизнеса - ЗОЖ, туризма и досуга - региональный глава планирует снизить налоги до 1%. Напомним, что ранее ставка по УСН для предпринимателей составляла 6%. Наконец, в ближайшее время ожидается открытие в Ленобласти "горячей линии" по номеру 8(812)309-46-88 для представителей малого и среднего бизнеса. Эта мера также была озвучена губернатором.

Ранее мы рассказали о том, что У Александра Дрозденко не выявили коронавирус.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области