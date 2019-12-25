У Александра Дрозденко не выявили коронавирус

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что специалисты не обнаружили у него признаков CONVID-19. Об этом стало известно во время проведения брифинга по мерам помощи малому и среднему бизнесу в регионе.
Дрозденко в числе первых прошел медицинскую проверку и заверил, что коронавируса у него не обнаружено.
Кроме того, в ходе встречи губернатор назвал пандемию заболевания "форс-мажором" для региональных бизнесменов:
Мы это признаем форс-мажором и переносим сроки реализации контракта на неопределенный срок, если его можно потом реализовать. Либо расторгаем контракт и не выставляем никаких штрафов,
- отметил Александр Дрозденко
Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Ленобласти приехал на место производства респираторов во Всеволожском районе.
Фото: Сайт администрации Ленинградской области
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