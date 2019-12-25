У Александра Дрозденко не выявили коронавирус

Губернатор стал одним из первых жителей Ленобласти, который проверился на наличие инфекции.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что специалисты не обнаружили у него признаков CONVID-19. Об этом стало известно во время проведения брифинга по мерам помощи малому и среднему бизнесу в регионе.

Дрозденко в числе первых прошел медицинскую проверку и заверил, что коронавируса у него не обнаружено.

Кроме того, в ходе встречи губернатор назвал пандемию заболевания "форс-мажором" для региональных бизнесменов:

Мы это признаем форс-мажором и переносим сроки реализации контракта на неопределенный срок, если его можно потом реализовать. Либо расторгаем контракт и не выставляем никаких штрафов, - отметил Александр Дрозденко

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Ленобласти приехал на место производства респираторов во Всеволожском районе.

Фото: Сайт администрации Ленинградской области