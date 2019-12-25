Губернатор Ленобласти приехал на место производства респираторов во Всеволожском районе

Работники предприятия работают в три смены, в том числе — по ночам.

Александр Дрозденко прибыл в поселок имени Морозова, чтобы лично оценить работу предприятия "Респираторный комплекс". Об этом сообщил 47channel.

Отмечается, что российские поставщики не успевают производить материал для создания нужного количества масок. Задача работников предприятия осложняется тем, что ввоз товаров из-за рубежа сейчас ограничен. Кроме того, респираторы не продаются в отечественных аптеках. Их можно получить только в медицинском учреждении для профилактики коронавируса.

О новых условиях, с которыми столкнулось производство, высказался директор ООО "Респираторный комплекс".

В связи со сложившейся ситуацией в месяц мы стали производить около 3 млн респираторных масок, вместо 2,5 млн. Для этого производство стало работать в 3 смены. С одну смену работает около 100 человек. Цены на маски мы не повышали, пока в этом нет необходимости, – рассказал Александр Астахов

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