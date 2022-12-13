Власти Ленобласти зарезервировали землю в Сертолово для строительства ТПУ

В состав объекта войдут железнодорожная остановка с платформой, кассовым павильоном, а также зона посадки-высадки общественного транспорта, перехватывающая парковка и общественно-деловое пространство.

Правительство Ленобласти зарезервировало землю в Сертолово для государственных нужд. Там планируют создать транспортно-пересадочный узел. Соответствующее распоряжение подписано губернатором 47-ого региона Александром Дрозденко, сообщила пресс-служба областной администрации.

Как подчеркнул зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский, в состав объекта войдут железнодорожная остановка с платформой, кассовым павильоном, а также зона посадки-высадки общественного транспорта, перехватывающая парковка и общественно-деловое пространство с кафе и магазинами.

Участки, отданы под резервацию на 3 года. Они были выбраны исходя из проектов планировки и межевания территории.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти намерены расселить 1059 аварийных домов до 2025 года.

Фото: Правительство Ленобласти